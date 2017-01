Serviços de Alfândega apreendem mais de 25 mil cigarros

Os Serviços de Alfândega apreenderam ontem mais de 25 mil cigarros e produtos derivados de tabaco que entraram ilegalmente no território, numa operação realizada em coordenação com o Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo. As inspecções tiveram lugar na Taipa e na Zona Norte da Península e, de acordo com as autoridades, o valor dos produtos apreendidos ronda as 60 mil patacas.

De acordo com as informações veiculadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau foram inspeccionados cerca de 18 lojas e armazéns onde os produtos que entraram sem pagar o respectivo imposto foram detectados. O valor da evasão fiscal neste casos rondou as 37 mil patacas.

No âmbito da operação foram transportadas para a sede do Serviços de Alfândega quatro pessoas, que vão ser acusadas da violação da Lei do Comércio Externo.