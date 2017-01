Qualidade do ar considerada prejudicial à saúde em duas zonas do território

Os elevados níveis de poluição que se fazem sentir em boa parte da República Popular da China não poupam Macau. No caso do território, registou-se ontem em duas zonas um índice de qualidade do ar classificado como insalubre, mas a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos garante que “a qualidade do ar vai tornar-se melhor” durante o dia de hoje.

O índice de qualidade do ar registado ontem no território atingiu uma concentração de 101 e 104 partículas em suspensão nas estações de vigilância da Areia Preta e da colina da Taipa Grande, respectivamente, o que corresponde a ar de qualidade insalubre. O ar que se respirou nos últimos dias na zona norte da cidade pode agravar as condições de saúde de pessoas com problemas respiratórios ou cardiovasculares e causar mal-estar a pessoas sem complicações de saúde. Nas restantes zonas da cidade, o nível de poluentes presentes na atmosfera foi durante o dia de ontem moderado, esclareceu a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos em resposta ao PONTO FINAL.

A poluição que colocou em alerta vermelho pelo menos 25 metrópoles da China Continental alastrou-se um pouco por todo o país. O director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), Fong Soi Kun, explicou, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que as zonas onde a poluição é mais elevada estão concetradas no Norte do país [nas zonas nordeste, norte e leste]. Uma vez que a RAEM está localizada no Sul, a poluição atmosférica não deverá afectar o território de forma acentuada, garante o dirigente.

O vento fraco que se fez sentir nos últimos dois dias na zona do Delta do Rio das Pérolas “não é propício à dispersão de poluentes acumulados no ar e é provável que a qualidade do ar se mantenha entre os níveis moderado e insalubre”, referiu fonte da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) ao PONTO FINAL. Para hoje, o organismo prevê que o território possa ser “afectado por uma corrente de ar do quadrante leste. O vento vai aumentar e, neste contexto, a qualidade do ar vai tornar-se melhor”.

De acordo com os dados disponibilizados pela Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, o panorama da poluição atmosférica agravou-se em 2016 face a 2015: “Verifica-se que o número de dias classificados como insalubres em Dezembro de 2016, em relação ao ano de 2015, teve um ligeiro aumento.”

Em Dezembro de 2015, registou-se um dia insalubre nas estações de vigilância da qualidade do ar da Rua do Campo, da Areia Preta, da Taipa Grande e do Parque Central da Taipa. Na estação de Coloane foram registados dois duas insalubres. No mês passado na estação da Rua do Campo foram registados dois dias insalubres, quatro na Areia Preta e dois na Taipa Grande. A situação na estação de Alta Densidade Habitacional da Taipa, situada no Parque Central manteve-se e em Coloane registaram-se os dados mais graves, com seis dias em que as partículas em suspensão fizeram do ar que se respira na maior das ilhas do território insalubre. Este ano, em duas estações, já se contabilizaram dois dias em que a qualidade do ar ficou aquém do desejado.

“A poluição do ar é um problema regional a que o Governo sempre atribuiu grande importância”, garantiram os Serviços Meteorológicos e Geofísicos ao PONTO FINAL. “Nesse sentido, [o Governo] lançou uma série de medidas de melhoria e continua ainda a reforçar a cooperação regional e a optimizar o serviço de monitorização de Macau [através da implementação de estações de vigilância da qualidade do ar]”.

A nível regional, “desde Setembro de 2014, começou a divulgar informações, em tempo real, de monitorização da qualidade do ar em rede na região do Delta do Rio das Pérolas. Além disso, em 2015, em parceria com Hong Kong e Guangdong, arrancou a primeira fase de uma investigação sincrónica sobre PM2,5, a qual [já] foi concluída. Em 2017 será promovida a análise integrada sobre os dados dos três locais”, assinalaram os SMG em resposta ao PONTO FINAL. J.F.