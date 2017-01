Primeiro balcão do BNU na China abre a 18 de Janeiro

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) vai inaugurar a primeira sucursal na República Popular da China no próximo dia 18, anunciou esta segunda-feira a instituição bancária. A nova sucursal do BNU – instituição bancária que pertence ao grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD) – localiza-se na Ilha da Montanha, no vizinho município continental de Zhuhai.

A abertura na Ilha da Montanha tem a ver com o desenvolvimento das relações comerciais entre Macau e a China e também com o papel de Macau como plataforma entre a República Popular da China e os países de língua portuguesa, segundo explicou o presidente executivo do banco, Pedro Cardoso, à Lusa, em Outubro: “Temos um número muito significativo de empresários e clientes em geral que têm investimento na China – sejam fábricas, empresas de prestação de serviço ou mesmo investimento imobiliário – e queremos obviamente prestar serviços financeiros a esse tipo de clientes”, afirmou Pedro Cardoso.

“Queremos aproveitar o facto de termos uma presença na China para também participar no desenvolvimento das relações comerciais entre a China e os países de expressão portuguesa, onde o grupo Caixa Geral de Depósitos, no qual o BNU se insere, tem uma presença absolutamente ímpar, porque está presente com operações de banca de retalho em sete países de expressão portuguesa e em cinco é líder de mercado”, realçou ainda na altura.

O BNU em Macau, actualmente com 19 agências, fechou o primeiro semestre de 2016 com lucros de 278,5 milhões de patacas, mais 17 por cento do que no mesmo período de 2015, e com aproximadamente 220 mil clientes, o equivalente a um terço da população da cidade. A instituição tem também as funções de banco emissor de moeda em Macau, uma missão que partilha com o Banco da China.