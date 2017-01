Pequim expressa condolência pela morte de Mário Soares

O Governo Central veiculou ontem os votos de condolências das autoridades chinesas pela morte do antigo presidente da República de Portual, Mário Soares. Numa declaração proferida pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lu Kang, o Governo chinês caracterizou Mário Soares como “um líder carismático e um politico notável” e definiu o fundador do Partido Socialista “como um velho amigo do povo chinês”. Lu Kang lembrou ainda que Portugal é um dos parceiros de eleição de Pequim no seio da União Europeia.

