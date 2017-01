“O Benfica está num patamar acima dos outros”

Prepara-se para iniciar a segunda temporada ao serviço do Clube Desportivo Monte Carlo e após o triunfo alcançado na “Bolinha” diz-se melhor preparado para ajudar o clube “canarinho” a lutar pelo título. Cláudio Roberto Silveira, técnico que já orientou a selecção de futebol do Sri Lanka e que chegou a Macau à um ano para recolocar o Monte Carlo na senda das vitórias, admite que o clube é candidato ao título, mas recusa favoritismos. O Benfica, assegura, continua a estar um passo acima da concorrência e é, por isso, o grande candidato à conquista da Liga de Elite. A melhoria do futebol do território, defende Cláudio Roberto Silveira, deve ser um desígnio e uma prioridade para todos.

Marco Carvalho

Nova época no Monte Carlo, numa equipa que, ao contrário do que sucede em Macau, não tem um, mas quatro patrocinadores. O Clube Desportivo Monte Carlo é um óbvio candidato ao título?

Cláudio Roberto Silveira: Eu acredito que sim. Eu acredito que podemos assumir essa condição. Nós sabemos, ainda assim, que há equipas ainda em Macau com jogadores mais experientes, melhor preparados para jogar. Nós precisamos de percorrer essa senda das vitórias. Nós encerramos a época passada com o estatuto de vencedores, dentro das nossas ideias: aproveitando as potencialidades de muitos jogadores jovens, jogando um futebol agradável, um futebol vistoso. As nossas perspectivas, tendo por base esta ideia, passam por fazer mais e melhor esta época.

Um objectivo que poderá, de resto, ser facilitado pela concorrência. O que se diz nos bastidores do futebol de Macau é que as outras equipas desinvestiram. Este desinvestimento pode ser uma vantagem para o Monte Carlo? Pode fazer com que o Monte Carlo apresente uma candidatura ao título ainda mais forte?

Só o tempo o dirá. No futebol as coisas mudam, alteram-se às vezes muito rápido e outras vezes nem tanto assim. Falando especificamente do Monte Carlo, eu penso que o Monte Carlo está no caminho certo para atingir os seus objectivos, que passam por se desenvolver e por crescer enquanto clube. Quando um emblema apresenta patrocinadores, principalmente da República Popular da China, que olham para o Monte Carlo e para Macau como um projecto sólido, entendem que o Monte Carlo é um clube que se preocupa com o futuro e que não está apenas preocupado com 2017. Nós temos um longo caminho pela frente, mas sem dúvida que em 2017 nós queremos subir alguns degraus e participar de bons momentos ao longo da época. Queremos estar envolvidos em alguns bons momentos ao longo da época que agora começa.

O triunfo na “Bolinha” na época passada, ajudou à sua continuidade? Ajudou a fazer com que o Cláudio Roberto Silveira abraçasse mais ainda este projecto do Monte Carlo? São dois campeonatos diferentes – a “Bolinha” até tem níveis maiores de popularidade que o “Bolão” – mas o triunfo no futebol de sete ajudou a fazer com que ficasse em Macau …

Eu penso que sim. A vida de um treinador, também, é baseada em resultados, mas o que me foi dado a perceber pelo Monte Carlo é que foi avaliado muito mais o meu trabalho do que os resultados. Nós entendemo-nos bem, gostamos de estar juntos e o ambiente é muito positivo. Quando assim é, porque não continuidade? Para mim a continuidade é um princípio de vida, não é algo apenas a ser aplicado ao futebol. Quando a gente tem possibilidade de dar continuidade às coisas, a tendência é para que as coisas fluam melhor, para que aconteçam coisas positivas e é dentro deste ambiente que eu tenciono continuar a contribuir para o crescimento do clube.

Cinco reforços do Brasil para a nova época, mais uma série deles locais. Estes jogadores que chegam do Brasil podem ajudar, obviamente, o Monte Carlo a cumprir os objectivos a que se propõe. Quem é que são? Como é que chegaram ao Monte Carlo?

A nossa avaliação da temporada anterior levou-nos a fazer essas escolhas, principalmente tendo por base aquilo que é a minha ideia de jogo. Como o Monte Carlo trouxe atletas na época passada que tiveram óptimo rendimento, eu procurei trazer não iguais, porque não existem, mas parecidos, com características semelhantes, que gostam de jogar futebol e que desfrutem do jogo. Procuro jogadores que, para além de competir, possam desfrutar do jogo. Trabalhei com todos estes jogadores no Brasil e conheço-os a todos bem: conheço-os dentro e fora das quatro linhas e penso que eles têm as condições necessárias para dar um bom contributo ao clube esta temporada.

Procurou reforçar sector a sector. Entre as novas contratações há defesas, há médios e há avançados. Estes jogadores vão ser, digamos assim, a espinha dorsal da equipa?

Sem dúvida, sem dúvida. Nós também entendemos que os estrangeiros terão de jogar em dupla função. Nós fizemos isso na época passada e funcionou bem. Estes são jogadores que têm essa flexibilidade táctica para podermos utilizar em mais de uma função. São atletas que estão preparados para cumprir outras funções se isso for deles exigido. Com a preparação, a sequência do trabalho, a confiança que está a ser depositada neles, eles têm todas as condições de apresentar um bom futebol.

Para além disso, o Monte Carlo apresenta jovens jogadores locais, alguns reforços provenientes das equipas jovens e também jogadores com muita experiência, como é o caso do Geofredo de Souza e do Paulo Cheang. O sucesso de qualquer equipa cá em Macau passa muito por isto, também? Passa por ter jogadores que possam saber acolher e saber integrar quem chega …

Sem dúvida, sem dúvida. Nós tivemos a oportunidade, como já aconteceu na época anterior, de fazermos um estágio na República Popular da China: foram cinco dias em que disputamos dois jogos amigáveis e serviu muito para isso que afirmava. Serviu muito para integrar quem chega. Nós viemos com a certeza de lá de que estamos a construir esse ambiente: um ambiente em que todos se integram, em que não há grupos e facções. Há uma equipa que pensa e que procura agir da mesma forma, dentro dos princípios que nós estabelecemos. Quando começamos assim, as coisas começam a fluir melhor. Torna-se muito mais fácil levar algo ou alguém de fora para dentro quando se trabalha assim.

Firmino Mendonça dizia, durante a apresentação da equipa, que o objectivo é ser inevitavelmente campeão. Este repto confronta-o com algum tipo de pressão? Ou está preparado para isso?

Quem faz vida profissional da carreira de treinador não pode ter nenhum receio da pressão. A pressão pode ser positiva: um profissional, seja de qual área for, se encarar a pressão do jeito certo, até se torna melhor profissional. Ter pressão para ganhar para mim é uma motivação porque se o presidente Firmino Mendonça diz isso é porque nos dá as condições para lutar por isso. É claro que nós temos adversários fortes, adversários que estão habituados a vencer, equipas que até têm mais estrutura, mas a nossa mentalidade está muito mais forte do que estava no ano passado e quando é assim nós vamos tentar entrar com o pé direito na competição para ir dando confiança para os jogadores mais jovens. Só assim poderemos lutar, passo a passo, pelos objectivos a que nos propomos. E nesse sentido, porque não sonhar com o título? Sonhar trabalhando, sonhar agindo. É assim que nós vamos encarar esta temporada.

Já passou uma temporada em Macau e conhece bem as potencialidades e as fragilidades do futebol do território. A questão da gestão dos espaços é, porventura, a maior dificuldade com que um treinador se depara …

Sem dúvida, sem dúvida. Esta época até estou surpreendido positivamente porque temos mais campos para treinar. Isto também resulta do esforço empreendido pelo clube com o propósito de nos dar condições para fazer melhor. Mas isto é algo que devem ponderar todos os que estão envolvidos no futebol em Macau, inclusive os jornais e os jornalistas. É necessário dinamizar este debate: Como resolver? Como propor coisas que possam ir ao encontro das necessidades de todos? O que está aqui em questão não são apenas as necessidades do Monte Carlo. Este é um caminho que tem que ser traçado por todos nós e não apenas por mim, que sou o treinador do Monte Carlo. Se este esforço se materializar, talvez seja possível elevar o nível do futebol em Macau. Por mais que o futebol de Macau esteja, para muitos, estagnado a selecção vem de bons resultados, o Benfica representou dignamente o futebol do território na AFC, ganhou com propriedade a Liga. Nós fizemos uma boa temporada, então porque não olhar com carinho para esta situação para que a gente possa elevar a qualidade do futebol de Macau? As pessoas responsáveis, todos os envolvidos têm que perceber que os dias que correm são o momento adequado para se olhar para esta situação.

O presidente Firmino Mendonça já disse publicamente que caso o Monte Carlo seja campeão que gostaria muito de ver o clube disputar as competições asiáticas de clubes. Para si como treinador seria esplêndido?

Claro. É uma meta também. Mas nós precisamos de ter a noção de que ainda temos alguns passos para percorrer, porque disputar talvez não seja a grande dificuldade. A grande dificuldade é como vamos disputar, como vamos chegar lá. Para isso temos uma liga para disputar e precisamos de ir crescendo na competição para que possamos atingir níveis que possam ser satisfatórios. Para ir lá e representar condignamente, como fez o Benfica, para que possamos dar passos adiante pelo futebol de Macau.

O Monte Carlo, como dizia Firmino Mendonça, será candidato. Quem é que serão os principais adversários do clube, tendo em conta que equipas como o Sporting, por exemplo, vão participar de forma debilitada na prova e que o Ka I perdeu o treinador e reduziu o investimento. O Benfica continua a ser o grande adversário? Ou não?

Sem dúvida, sem dúvida. Por tudo o que faz e por tudo o que investe, o Benfica está num patamar acima dos outros e isso é inegável. As outras equipas vêm num crescendo, têm-se vindo a organizar. Há algumas equipas que estão a criar uma boa quadratura para que se possam tornar mais fortes. Eu penso, no entanto, que há uma equipa acima de todas as outras, que é o Benfica. As outras, todas elas podem lutar por coisas maiores. Agora, ao longo da competição todo o mundo tem que mostrar ao que vem. Nós queremos mostrar que estamos muito fortes esta época.

O Benfica é o adversário a abater, então. Os dois jogos que fizeram na temporada passada deram para conhecer mais ou menos a equipa? Deram para perceber como é que se pode minar aquilo que é o futebol do Benfica? Ou não?

Eu penso que sim. Até onde eu tenho feedback das pessoas em Macau, aquilo que eu consegui perceber é que as pessoas acreditam que dois dos melhores jogos da Liga foram o Benfica-Monte Carlo e o Monte Carlo-Benfica. Eu também tenho essa opinião. Foram jogos em que ambas as equipas demonstraram grande qualidade e proporcionaram bons confrontos. Enfrentar o Benfica nunca é fácil porque o Benfica tem uma equipa muito experiente e muito entrosada pelo tempo que levam a jogar juntos. Nós queremos jogar ao mais alto nível e jogar a alto nível passa por fazer frente às equipas que vão disputar este campeonato.

Temos então garantia de espectáculo no Benfica- Monte Carlo e no Monte-Carlo Benfica?

Eu penso que vale a pena reservar algum tempo para ver um jogo destes. Apesar de sermos de escolas diferentes – e o Benfica acredita em certas coisas, o “mister” Henrique Nunes acredita em coisas diferentes daquelas em que eu acredito – essa mistura poderá agradar ao público que acompanha o futebol em Macau.