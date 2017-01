Novas normas relativas a combustíveis entram hoje em vigor

A partir de hoje, todos os postos de abastecimento de combustível e depósitos de Macau devem conter apenas gasolina sem chumbo e gasóleo leve. Os termos do Regulamento Administrativo “Normas relativas à gasolina sem chumbo e ao gasóleo leve para veículos” implicam que os combustíveis comercializados no território cumpram com as especificações definidas pela chamada norma Euro V.

Decorrido o período transitório de 180 dias introduzido no ano passado pelo Governo, as medidas em questão entram agora efectivamente em vigor, numa iniciativa governamental que tem como objectivo “melhor controlar as emissões de gases de escape de veículos motorizados, melhorar a qualidade do ar das ruas de Macau e implementar o ‘Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM (2016-2020) e as acções de protecção ambiental definidas no ‘Planeamento da Protecção Ambiental de Macau (2010-2020)”, lê-se num comunicado enviado pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) às redacções.

A (DSPA) e a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) juntaram-se a outros serviços governamentais e, durante a transição, mantiveram o contacto com o sector do comércio de combustíveis de forma “a garantir que a gasolina sem chumbo e o gasóleo leve de Macau satisfaçam o disposto no respectivo regulamento”.