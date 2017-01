Mezut Özil só renova com o Arsenal se Wenger continuar

O internacional alemão Özil, médio do Arsenal, afirmou que está à espera de saber o futuro do seu treinador, Arsene Wenger, para decidir se renova ou não o contrato com o clube londrino. Numa entrevista publicada ontem na revista alemã Kicker, o jogador, que já conta com 83 internacionalizações pela Alemanha, disse que está no Arsenal “sobretudo por causa de Arsene Wenger”, que o escolheu e confia no seu trabalho.

O internacional, que está comprometido com os londrinos até 2018, manifestou interesse em ter conhecimento acerca do futuro profissional de Wenger, cujo contrato termina no final desta temporada.