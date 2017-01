Hiroaki Umeda vai orientar workshop de dança

Até 2 de Fevereiro estão abertas as inscrições para o workshop de dança orientado pelo coreógrafo e bailarino Hiroaki Umeda, que terá lugar em Macau, em meados do próximo mês. O mesmo acontece no âmbito do XXVIII Festival de Artes de Macau (FAM), que, segundo informação veiculada pelo Instituto Cultural (IC), este ano acontece entre o final de Abril e Maio.

O workshop surge com o propósito de “proporcionar mais oportunidades de actuação e intercâmbios aos bailarinos locais”, pode ler-se na mesma nota, que esclarece ainda que os bailarinos seleccionados terão a oportunidade de participar no espectáculo “Programa Duplo de Hiroaki Umeda”, integrado no XXVIII FAM, e cujos ensaios decorrerão nos meses de Abril e Maio. A participação no workshop, que será conduzido em inglês, é gratuita. Este está, contudo, limitado a 20 participantes. Hiroaki Umeda apresentou duas obras na 25ª edição do FAM: “Adapting for Distortion” e “Haptic”.