Confiança dos consumidores em queda no último trimestre de 2016

O nível de confiança dos consumidores registou uma quebra no último trimestre do ano passado, de acordo com o índice de confiança dos consumidores compilado pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST). Numa escala de 1 a 200, a confiança foi de 83,63 pontos, o que representa uma descida de 2,38 por cento face ao trimestre anterior, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Em termos da escala utilizada esteve valor significa um nível de “confiança insuficiente”, segundo o modelo adoptado pelo Instituto para o Desenvolvimento Sustentado da MUST.

Um dos sectores onde a desconfiança é mais generalizada é na compra de habitação, tendo o valor do último trimestre significado uma quebra de 7,4 por cento face ao terceiro trimestre do ano e de mais de 10 por cento face ao período homólogo de 2015.