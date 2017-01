Condutor despista-se após sentir vertigens

Um homem de 71 anos teve ontem um acidente na Rua da Praia do Bom Parto, perto do Jardim do Chunambeiro, quando estava ao volante e sentiu vertigens, de acordo com informações divulgadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O idoso acabou por ficar preso na viatura depois de perder o controlo e embater nas protecções da estrada. Só com a chegada dos bombeiros é que o indivíduo conseguiu sair do veículo. O homem teve de ser transportado ao hospital com dores na anca esquerda e no pulso direito.