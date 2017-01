Comércio entre Macau e o Continente sofre queda abrupta

O comércio entre a China e Macau caiu 31,4 por cento nos primeiros 11 meses do ano passado face ao período homólogo de 2015, indicam dados divulgados ontem pelo Ministério do Comércio.

As trocas comerciais entre a China e Macau entre Janeiro e Novembro de 2016 atingiram 3,01 mil milhões de dólares norte-americanos, numa balança comercial favorável a Pequim que exportou bens avaliados em 2,88 mil milhões de dólares.

O comércio entre a China e Hong Kong também recuou – diminuiu 7,1 por cento face aos primeiros 11 meses de 2015 –, cifrando-se em 274 mil milhões de dólares, de acordo com os dados do Ministério do Comércio chinês, citados pela agência oficial Xinhua.

As vendas da China a Hong Kong atingiram 258 mil milhões de dólares – menos 9,3 por cento em termos anuais homólogos –, enquanto as compras da China à Região Administrativa Especial aumentaram 51,9 por cento para 16,1 mil milhões de dólares.

Hong Kong é o quarto parceiro comercial da China e o terceiro maior mercado das exportações chinesas, de acordo com o Ministério do Comércio chinês.