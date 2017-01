Associação quer desconstruir preconceitos dos mais jovens face a deficiências intelectuais

Com o intuito de promover a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que entrou em vigor no território em 2008, a Associação de Promoção da Saúde Mental entre a População de Macau visitou a Escola Secundária Luso-Chinesa Luís Gonzaga Gomes para projectar fragmentos do filme “Facing Light”. A curta-metragem, realizada pela próprio associação, foca a questão da reabilitação dos pacientes com deficiência de foro intelectual.

O filme, que conta a história de um paciente que se encontra num processo de reabilitação mental e que, ao mesmo tempo, procura emprego na tentativa de aliviar as dificuldades que a família atravessa, foi acompanhado de uma sessão de partilha de ideias entre os membros da associação e os alunos.

A expectativa da organização é que “Facing Light” desperte consciências entre os mais jovens relativamente ao conceito tradicional de que a população não aceita pessoas com doenças do foro mental e mantém, até, alguma distância dos pacientes em fase de reabilitação. São também salientadas as “feridas invisíveis” provocadas à família do doente.

A actividade promotora inseriu-se no projecto “Educação da vida – Destino nas mãos”, desenvolvido pelo Instituto de Acção Social.