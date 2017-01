Abertas as inscrições para formação em comércio electrónico

O Governo vai lançar em Fevereiro uma formação destinada a todos quantos queiram aprender a adquirir, mas também a vender produtos na maior plataforma de comércio electrónico do Continente.

Com uma duração de quatro dias, a iniciativa – designada “Plano de formação do comércio electrónico em Taobao para pequenas e médias empresas (curso básico)” – decorre a 11, a 12, a 18 e 19 de Fevereiro destina-se a empresários e a jovens empreendedores de Macau que queiram explorar as potencialidades do Taobao. O propósito da iniciativa é o de impulsionar as pequenas e médias empresas e os jovens empreendedores do território.

Até ao dia 19 deste mês, os interessados – obrigatoriamente residentes do território – podem-se inscrever na iniciativa através do Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (CPTTM) mediante a submissão de um plano relativo à promoção do desenvolvimento do comércio electrónico. Os formadores do curso seleccionarão um total de 30 formandos.

O plano de formação –da responsabilidade da Direcção dos Serviços de Economia (DSE), com o apoio do Fundo de Empreendedores do Alibaba de Hong Kong e coordenado pelo CPTTM – tem por grande objectivo ajudar a desenvolver o “ambiente do comércio electrónico de Macau”. Os oradores locais estudarão e analisarão vários temas, “tais como a disposição relativa ao comércio electrónico, a lei de patentes e a logística transfronteiriça”.