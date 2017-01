Au Kam San insta Governo a impedir a construção de casinos em Coloane

Em interpelação escrita dirigida ao Executivo, Au Kam San volta a perguntar se existem projectos de construção de casinos previstos para a ilha de Coloane. O deputado apela ao Governo para que reduza a área de expansão do sector do jogo, de modo a impedir que este avance sobre o “pulmão” de Macau.

Au Kam San defende que o Governo deve tomar uma posição sobre a possibilidade de expansão a Coloane do sector do jogo. Uma vez que a lei não define esse impedimento, o deputado da ala democrata insta o Executivo a estipular essa restrição, e pergunta quando irá o Governo avançar com legislação que salvaguarde o último recanto verde do território.

Tendo em conta a possibilidade de Coloane poder vir a acolher salas de jogo, Au Kam San começa por recordar que o Governo tem respondido que na legislação não está definido em que áreas está impedida a condução de actividades relacionadas com jogos de fortuna e azar. Referindo-se em concreto à apresentação das Linhas de Acção Governativa para 2017, o deputado recorda que questionou o Executivo sobre se o Governo vai ou não permitir a expansão do sector do jogo a Coloane, “poluindo” assim o último território verde de Macau. Au Kam San lembra que o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, respondeu que, de acordo com a lei em vigor, não há nenhuma área sobre a qual esteja interdita o exercício da actividade de jogo, não podendo por isso dar uma resposta concreta sobre a permissão da dinamização de empreendimentos do género em Coloane. Lionel Leong acrescentou ainda que o Executivo vai recolher opiniões do sector do planeamento urbano sobre a matéria, disso dependendo a possibilidade de futuras autorizações.

O deputado defende que o Governo “deveria tomar uma atitude quanto à autorização de casinos em Coloane”. Na primeira de três questões endereçadas ao Executivo, Au Kam San pergunta se até, o final de Novembro de 2016, foi remetida alguma candidatura para a construção de espaços de jogo na ilha e qual foi a posição tomada perante eventuais propostas.

Numa segunda questão, o parlamentar recorda que Lionel Leong referiu na Assembleia Legislativa que, caso recebesse alguma proposta de projecto, consultaria as opiniões dos departamentos de planeamento urbano. Lembra o democrata que, de acordo com a actual Lei do Planeamento Urbanístico, embora os departamentos possam decidir o traçado de diferentes zonas com base na sua função, não está detalhada a secção sobre qual pode incidir a decisão de construção. Au Kam San pergunta, por isso, em que regulamento se pode basear para responder à questão sobre em que zonas podem ser edificados casinos e salas de jogo.

Por último, o deputado sublinha que a indústria de jogo de Macau enfrenta um período de profundo ajustamento, tendo muitos negócios perdido competitividade e até desaparecido: “Vai o Governo ajustar o alcance da indústria de jogo, pelo menos de modo a não expandir os casinos até Coloane? Quando vai o Executivo avançar com legislação para assegurar que Coloane escapa ilesa aos tentáculos da indústria dos casinos?”, questiona, por fim, Au Kam San.