Macau evoca memória de Mário Soares

Um “grupo de amigos” de Mário Soares promove, amanhã, uma “sessão evocativa da figura e acção” do antigo Presidente da República Portuguesa, que morreu no sábado aos 92 anos.

A iniciativa em homenagem a Mário Soares, “por muitos considerado o ‘pai da liberdade e democracia portuguesa’”, vai ter lugar no Clube Militar, segundo um anúncio publicado ontem no Jornal Tribuna de Macau.

“Toda a comunidade é convidada a estar presente nesta sessão que pretende homenagear um político que enquanto Presidente da República Portuguesa, responsável pela vida política do território, muito contribuiu para a pacificação interna e para o reforço da ligação fraterna entre Portugal e a República Popular da China, que em última análise levou à criação da Região Administrativa Especial de Macau”, lê-se no anúncio.

Mário Soares morreu no sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde esteve internado 26 dias, desde 13 de Dezembro. O Governo português decretou três dias de luto nacional, a partir de hoje.

O corpo do antigo Presidente da República está em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos desde as 13:00 de ontem, e o funeral de Estado realiza-se a partir das 15:30 de hoje, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

Nascido a 7 de Dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi fundador e primeiro líder do PS.

Após a revolução do 25 de Abril de 1974, regressou do exílio em França e foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, tendo pedido a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e assinado o respectivo tratado, em 1985.

Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.