Wi-fi para todos nas embarcações da Cotai Water Jet

Expansão da rede wi-fi, instalações de check-in para passageiros que cheguem a Hong Kong por via aérea e pretendam prosseguir o seu itinerário por via marítima e cupões de desconto para viajantes frequentes. O Cotai Water Jet entra no novo ano com uma oferta mais vasta de serviços que coloca à disposição dos clientes que viajam nas embarcações da empresa.

Uma das principais novidades é o alargamento do âmbito de abrangência das redes de Internet sem fios colocadas à disposição dos clientes. Para além de abranger o serviço de Primeira Classe, a rede wi-fi estende-se agora à Classe Cotai – a mais económica – em mais de metade das embarcações. Os restantes barcos serão equipados até ao final de Março próximo.

Desde o início do mês, os passageiros que aterram no Aeroporto Internacional de Hong Kong e que tenham adquirido bilhetes através do portal electrónico da empresa, das aplicações desenvolvidas para telemóvel ou nos postos de venda da Cotai Water Jet, podem utilizá-los para embarcar em qualquer embarcação que efectue a ligação entre Macau e o Aeroporto Internacional de Hong Kong.

Por outro lado, a oferta de cupões de desconto destina-se aos passageiros que apresentem bilhete Cotai Water Jet Airport de tarifa completa. A empresa oferece descontos de 50 patacas/dólares de Hong Kong que podem ser utilizados em viagens posteriores, desde que realizadas até ao último dia deste ano.