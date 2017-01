Arte sub-zero: Uma mulher posa para a fotografia à frente de uma escultura de neve com 31 metros de altura no âmbito da 33.a 2017 do Festival Internacional do Gelo de Harbin. A iniciativa decorre até ao final do mês na capital da província de Heilongjiang. EPA/WU HONG

