Três dezenas de detidos por suspeita de envolvimento em esquema de modificação de terminais de ponto de venda

A Polícia Judiciária (PJ) e a Autoridade Monetária e Cambial de Macau anunciaram a detenção de 33 indivíduos, suspeitos de envolvimento num esquema de modificação de terminais de ponto de venda com o propósito de permitir o movimento ilegal de dinheiro em cartões de crédito. Numa acção conjunta, as autoridades investigaram várias lojas localizadas no NAPE, na Taipa e no Cotai, confirmando a existência das máquinas em oito delas.

Durante o processo de investigação, a Polícia Judiciária encontrou um elevado número de recibos de cartões de crédito e 7,5 milhões de dólares de Hong Kong.

A acção resultou na detenção de 12 indivíduos do sexo masculino e 11 do sexo feminino, dos quais nove são residentes de Macau. Entre os detidos, está um homem de 85 anos, três lojistas e dez suspeitos de agiotagem.

A PJ transferiu o caso para o Ministério Público, que deverá acusar os suspeitos dos crimes de falsificação informática e de organização criminosa.