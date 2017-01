Os trabalhos de renovação para optimizar o Complexo Municipal do Mercado de São Domingos terminaram, com o número de bancas para a venda de produtos a ser ajustado para 53.

Com as alterações promovidas o IACM acredita, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que o mercado vai proporcionar um ambiente melhor para os utilizadores. Além disse os vendedores foram encorajados a introduzir serviços de pagamento electrónicos.