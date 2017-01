Sichuan: Detido homem com duas toneladas de carne de espécies protegidas

As autoridades do Continente detiveram um homem que tinha armazenadas quase duas toneladas de carne de espécies de animais selvagens e protegidas para as vender, informou esta quinta-feira o jornal chinês China Daily.

Ursos pretos, pangolins, corujas e até crocodilos dividiam-se entre um armazém refrigerado e um apartamento que o detido utilizava para guardar a carne, que posteriormente vendia a restaurantes, segundo a polícia depois da detenção do suspeito.

O detido, identificado com o apelido Liang e de 58 anos, enfrenta uma pena de até dez anos de prisão, disse Liu Wenhao, membro do corpo de polícia florestal da cidade de Mianyang, na província de Sichuan, em declarações citadas pelo China Daily.

A polícia estava há mais de um ano na pista de Liang, desde que foi avisada no verão de 2015 de que um restaurante de Mianyang oferecia carne de urso aos seus clientes.

Os agentes descobriram que tinha sido Liang quem vendeu essa carne e conseguiram localizar o seu armazém refrigerado.

O detido comprava a carne de espécies protegidas de diferentes pontos do país, depois congelava-a para a vender em vários estabelecimentos. Como trabalhava sozinho – segundo a polícia por medo de ser descoberto – era ele próprio que se encarregava do transporte, assim como da carga e descarga das mercadorias ilícitas que transacionava.