Selecção de Hóquei no Gelo sonha com apuramento para finais em Sapporo

A selecção de Macau de Hóquei no Gelo vai participar em Fevereiro nos Jogos Asiáticos de Inverno, em Sapporo, e tem como objectivo o apuramento para a fase final da 2.ª Divisão. As metas foram explicadas ao PONTO FINAL por John Ng, secretário-geral da Federação de Macau de Hóquei no Gelo.

“O nosso objectivo passa por terminar o nosso grupo entre os dois primeiros classificados para garantirmos o apuramento para as finais. Vamos dar o nosso melhor para conseguir esse objectivo”, disse John Ng, ao PONTO FINAL.

A selecção do território – que integra o grupo B – entra na pista de gelo de Hoshioki para defrontar o Irão a 18 de Fevereiro, depois joga com o Turquemenistão, no dia 21, com a Indonésia, a 23, e finalmente frente à Malásia a 24 de Fevereiro.

“Nesta altura, e com a informação que temos disponível, a Malásia e o Irão vão ser as equipas mais fortes que vamos defrontar. O nosso primeiro jogo vai ser logo com o Irão e era muito importante uma vitória porque nos aproxima do objectivo”, explicou.

Nesta altura o grupo de 23 atletas já está definido, sendo que três são guarda-redes. A equipa vai agora trabalhar durante quatro fins-de-semana consecutivos em Shenzhen, numa pista com as medidas oficiais: “Vamos começar a treinar de forma mais regular já neste fim-de-semana ao enviar a equipa a Shenzhen para um treino especial. Queremos que a nossa formação fique mais poderosa e agressiva”, afirmou.

No entanto os trabalhos já tinham começado antes em Macau, sendo que a pista local, no espaço comercial Future Bright, não cumpre os requisitos mínimos oficiais em termos da dimensão da pista: “Treinámos em Novembro e Dezembro na pista de Macau, mas como agora está encerrada para manutenção temos de enviar a equipa para Shenzhen”, frisou.

Contudo a equipa tem nestes períodos “mortos” realizado treino físico com pequenos grupos de jogadores, de acordo com os horários dos atletas, que não são profissionais e têm de trabalhar ou estudar.

Caso Macau consiga o primeiro lugar do grupo B apura-se para a final, onde vai encontrar o primeiro classificado do Grupo A. Se terminar em segundo no Grupo B, apura-se para o jogo que escolhe o terceiro classificado do torneio, defrontado a equipa que terminar no segundo lugar do outro grupo.

O Grupo A é constituído por Quirguistão, Qatar, Filipinas, Bahrain e uma formação de Atletas Independentes Olímpicos.

Ainda em relação a 2017, a equipa do Território tem agendada uma participação num torneio no Kuwait, na qual vais apostar nos hoquistas mais jovens, uma vez que os jogadores da equipa sénior não devem ter dias de férias para tirar nessa altura.