Recepção de candidaturas para o Art Next Expo 2017 já arrancou

Depois de uma primeira edição em 2015, que aconteceu em Macau, o Art Next Expo regressa entre 6 e 9 de Outubro, agora em Hong Kong. Até 30 de Abril decorre a recepção dos trabalhos artísticos que deverão ser depois apresentados na exposição. Os artistas seleccionados ficam ainda qualificados para os prémios atribuídos durante o evento.

Estão abertas as candidaturas para a exposição e para os prémios do Art Next Expo 2017. A exposição internacional – cuja edição inaugural, em 2015, decorreu em Macau – decorre este ano em Hong Kong, entre 6 e 9 de Outubro. Os artistas finalistas poderão apresentar os seus trabalhos no evento e ficam ainda qualificados para os International Artists Awards. O envio de trabalhos pode ser feito até ao dia 30 de Abril.

Anteriormente conhecido como New Art Wave, o Art Next Expo foi fundado em 2015 “para proporcionar uma plataforma para artistas jovens e emergentes de todo o mundo, para que possam mostrar o seu talento às comunidades artísticas , incluindo coleccionadores de arte, críticos, académicos e amantes de arte, em Hong Kong e na região”, esclarece a organização, em comunicado.

Os artistas estão assim convidados a submeter, até 30 de Abril, os seus trabalhos, que ficarão depois sujeitos a um processo de selecção por parte de um painel de jurados. Aos finalistas será permitido expor as peças na edição deste ano do Art Next Expo. Estes ficam ainda qualificados para os International Artists Awards.

A primeira edição do evento teve lugar em 2015, em Macau. Na altura foram acolhidas mais de duas mil candidaturas, que chegaram de países e regiões como a China, Argentina, Malásia, Alemanha, Coreia, Estados Unidos, República Checa, Macau, Taiwan, Reino Unido, Holanda, Indonésia, França, Hong Kong, Singapura, Itália, Polónia, Geórgia, Suíça e Japão. Para a exposição foram seleccionados um total de 100 artistas, “muitos deles graduados de grandes instituições de arte mundiais, como a Academia de Belas-Artes Central de Pequim, a Universidade Nacional de Artes de Taiwan, a University of Arts, de Londres, a RMIT University, o Instituto de Arte Malaio, a Hongik University e a Universidade Chinesa de Hong Kong”, pode ler-se no mesmo comunicado.

À semelhança da primeira edição, o Art Next Expo 2017 conta no seu painel de jurados com académicos e profissionais do universo das artes. Numa primeira ronda serão definidos os finalistas que vão integrar a exposição. Entre os jurados figuram Pi Dao Jian (director associado do comité de curadoria da Associação de Artistas da China), Wu Dar Kuen (director do Taipei Artist Village), Daphne King Yao (directora da Alisan Fine Arts), Hon Bing Wah (vice-presidente da Associação de Artistas de Hong Kong) e o professor Josh Yiu (do Art Museum e Universidade Chinesa de Hong Kong).

Segue-se uma segunda ronda de selecção, que decorrerá no local da exposição e que vai determinar quais os vencedores do International Artists Awards. Entre os jurados estão Adam Budak (curador-chefe da National Gallery, em Praga), Feng Boyi (curador independente), Kan Tai-keung (designer de Hong Kong), o professor Tang Hoi Chiu (professor-adjunto da Academia de Artes Visuais da Universidade Baptista de Hong Kong), e a professora Ava Pao-shia Hsu, reitora da Faculdade de Artes Visuais da Tainan National University of the Arts.

Os vencedores do Art Next International Artists Awards terão a possibilidade de participar em programas de residência artística em diferentes locais, realizar exposições em galerias e colaborar com marcas para desenvolver produtos artísticos para comercialização a nível global. Na edição inaugural do certame a medalha de ouro foi para Yuen So Ling, da RMIT University. Hui Hoi Kiu, da Academia de Belas-Artes Central da China, recebeu a medalha de prata. A medalha de bronze foi atribuída a Kok Chui Wah, da RMIT University.