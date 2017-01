Princípio de “uma só China” não está em questão, garante Washington

A pouco mais de duas semanas de abandonar o cargo de secretário de Estado norte-americano, John Kerry tranquilizou Pequim. O titular da pasta das relações exteriores do Governo de Washington esteve ao telefone com o seu homólogo chinês, Wang Yi, e garantiu que os Estados Unidos respeitam e vão continuar a respeitar o princípio de uma só China.

O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, assegurou ontem, numa conversa telefónica com o seu homólogo chinês, que os Estados Unidos da América respeitarão a política de uma China única, independentemente de que partido esteja no Governo, informou o ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.

As relações diplomáticas entre Pequim e Washington vivem momentos de tensão após um telefonema da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, ao Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, no dia 2 de Dezembro, para felicitá-lo pela sua vitória eleitoral.

Tsai fará duas escalas nos Estados Unidos, em Houston e em São Francisco, no início e no fim da sua ronda centro-americana, de 7 a 15 de Janeiro, durante a qual visitará os seus aliados diplomáticos Honduras, Guatemala, Nicarágua e El Salvador.

Na conversa telefónica que manteve com o ministro chinês das relações exteriores, Wang Yi, John Kerry sublinhou a importância das relações entre os Estados Unidos da América e a República Popular da China, enquanto Wang afirmou que os dois governos devem “continuar a trabalhar para proteger e reafirmar” o desenvolvimento das relações bilaterais, acrescentou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Kerry assinalou o êxito do desenvolvimento das relações bilaterais e destacou a colaboração em questões como a recuperação económica global, a luta contra as alterações climáticas e a resolução de assuntos importantes sobre segurança internacional.

Apesar do compromisso da administração do actual Presidente dos EUA, Brack Obama, com o princípio de uma só China, Trump já pôs em causa a sua continuidade:

“Não sei porque temos de estar ligados por uma política de uma só China, a não ser que cheguemos a um acordo com a China que tenha a ver com outras coisas, incluindo o comércio”, disse Trump, a 11 de Dezembro, ao canal televisivo Fox News.

Durante mais de quatro décadas, Washington tem baseado as suas relações com o gigante asiático no princípio de uma China única, pelo que o único Governo chinês que Washington reconhece é o de Pequim, o que o distancia das aspirações independentistas de Taiwan.