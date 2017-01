PJ avançou com mais detalhes sobre caso que envolve filhos de Pereira Coutinho

O caso de suspeita de tráfico de droga que envolve os dois filhos do deputado José Pereira Coutinho conheceu novos desenvolvimentos. A Polícia Judiciária (PJ) avançou ao jornal Ou Mun que os agentes policiais estão a investigar o eventual envolvimento de ambos os suspeitos numa organização criminosa internacional que actua no transporte de estupefacientes – marijuana – e de passaportes venezuelanos falsificados através do serviço de entrega de encomendas para Macau.

Os dois irmãos – com 27 e 31 anos – foram interceptados e detidos pelas autoridades no passado dia 21 de Dezembro, no momento em que se preparavam para adquirir uma parcela de um quilograma de marijuana. De acordo com a PJ, os suspeitos já tinham reclamado, anteriormente, mais de 5 quilogramas do mesmo estupefaciente no valor de mais de 2,5 milhões de patacas para venda, principalmente, em locais de diversão nocturna.

Por outro lado, relativamente à contrafacção dos passaportes venezuelanos, um indivíduo de 33 anos, proveniente da China Continental – e que trabalhava em Macau como vendedor – foi detido por suspeita de envolvimento no caso. A sua função passava por ajudar um amigo da China Continental, obtendo a sua parcela e entregando-a no centro comercial subterrâneo da Alfândega de Gongbei. O ‘modus operandi’ do rede criminal consistia em colocar os documentos falsos em espaços vazios dentro de livros, enviando os objectos para Macau através de correio expresso.

Durante o mês de Novembro e Dezembro do ano passado, o indivíduo concretizou o mesmo processo por três vezes e assumiu que não recebeu qualquer benefício por fazê-lo, apenas refeições oferecidas pelo amigo.

O caso dos passaportes contrafeitos continua sob investigação, garantiu a Polícia Judiciária ao Ou Mun, pelo que não podem ser divulgados mais detalhes. As autoridades policiais do território estão convictas que o indivíduo da China Continental e os dois filhos de Coutinho não se conheciam nem mantinham qualquer tipo de relação. Contudo, os dois casos estarão ligados à mesma organização criminosa internacional.