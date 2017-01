Peter Hickman e Lee Jackson assinam pela formação Smiths Racing BMW

Os motards Peter Hickman, que venceu no ano passado o Grande Prémio de Macau, e Lee Jackson assinaram pela formação Smiths Racing BMW para competirem na edição deste ano do campeonato de SuperBikes britânico. A formação inglesa conseguiu igualmente o apoio oficial da BMW para esta temporada.

“Para mim é um desafio novo. Até agora todos os assuntos em que estive envolvido com a equipa correram de forma fantástica e é muito fácil de trabalhar com os técnicos e com este pessoal. A BMW prometeu o apoio da fábrica na Alemanha e isso vai fazer a diferença”, afirmou Peter Hickman, de 29 anos, citado pelo portal notcciasmotociclisticas.com

“Estou igualmente muito contente por poder trazer comigo as pessoas com quem tenho trabalhado, o que é uma grande vantagem. Posso dizer que estou muito ansioso para começar esta temporada”, acrescentou.

Peter Hickman – que conta com duas vitórias consecutivas no Circuito da Guia, no ano passado e em 2015 – estava sem equipa depois da formação JG Speedfit ter anunciado a sua retirada da competição.

Por sua vez Lee Jackson, de 21 anos, é uma das grandes promessas do motociclismo britânico e muda pela primeira vez de formação em cinco temporadas. No seu currículo conta com uma vitória no campeonato britânico de Superstock 600, em 2012: “É um grande desafio para mim porque é a primeira vez que integro uma equipa nova em cinco anos. Senti que estava na altura de fazer o meu percurso e a Rebecca [Smith, dirigente da equipa] ofereceu-me esta oportunidade”, disse o britânico de 21 anos.

Com esta dupla de pilotos a formação Smiths Racing espera melhorar o registo do ano passado em que a equipa não conseguiu alcançar qualquer vitória: “Em 2016 tivemos um ano muito difícil. Apesar de todos termos dado 100 por cento os resultados acabaram por não acontecer. Este ano sentimos que estamos em posição de dar um salto na classificação”, declarou Rebecca Smith.