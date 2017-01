Pai de Iuri Capelo diz que filho não vai jogar pelo Sporting

O pai do extremo Iuri Capelo, Paulo Capelo, afirmou ontem ao PONTO FINAL, que ao contrário do que foi anunciado, o filho não vai jogar pelo Sporting de Macau. O pai do atleta garante que o Iuri depois de ter deixado o Benfica vai abandonar o futebol “por motivos profissionais”.

“A preferência do meu filho [caso continuasse a jogar futebol] seria sempre pelo clube onde ele sempre jogou, o Benfica de Macau”, afirmou. “Seria completamente descabido e sem qualquer tipo de fundamento que continuando ele com um bom relacionamento com o Benfica – e tendo ele pedido para se desvincular por motivos pessoais – que se comprometesse com um clube, que neste caso, como se diz em Portugal, é um clube rival”, frisou.

“Ele teve um convite para jogar pelo Consulado de Portugal e recusou. Teve um convite do CPK, que também recusou”, revelou, afirmando que tinha falado com o filho momentos antes de falar com o PONTO FINAL.

Paulo Capelo sublinhou igualmente que o jogador, de 24 anos, nunca se comprometeu com o Sporting de Macau porque por motivos profissionais não pode treinar.

O PONTO FINAL tentou ontem até ao final da noite contactar Iuri Capelo, que esteve sempre incontactável por estar a trabalhar, segundo o seu pai.

Por sua vez, o Sporting Clube de Macau garantiu ao PONTO FINAL que “todos os jogadores inscritos manifestaram a sua disponibilidade para integrarem o plantel”, garantindo que não foi alertado para a indisponibilidade do atleta.

A versão do clube leonino é confirmada pelo documento de inscrição, onde consta a assinatura do jogador nascido em Macau, que alinharia com o número 7 no plantel orientado por Nuno Capela.

No entanto, mesmo que o atleta se recuse a jogar, tal não deve afectar a inscrição do Sporting, que tinha registado 19 atletas, ou seja, um a mais do que o exigido.

