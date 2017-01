Fumador que empurrou dois inspectores sujeito a 20 mil patacas de multa

O Tribunal Judicial de Base deu como culpado por ofensa qualificada à integridade física um indivíduo encontrado a fumar em local proibido e que empurrou os dois inspectores de controlo de tabaco que o abordaram. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o arguido foi condenado a pagar uma multa superior a 20 mil patacas.

A mesma estação cita um comunicado da Direcção dos Serviços de Saúde que dá conta que, em Maio de 2015, os inspectores de controlo do tabaco processaram o fumador ilegal no Jardim Dr. Sun Yat Sen, tendo o arguido derrubado os dois agentes de fiscalização e tentado escapar. Os dois inspectores foram depois sujeitos a tratamento médico. Os serviços apelam aos cidadãos para que cooperem com estes profissionais, recordando que qualquer manifestação de violência será sujeita a procedimento judicial.