Família Ma entra no negócio para adquirir 24 por cento do Novo Banco Ásia

A família Ma entrou no negócio com o grupo de Hong Kong Well Link para a compra do Novo Banco Ásia. Frederico Ma afirma desconhecer o negócio, mas mesmo que este se concretize os empregos dos funcionários devem ser mantidos.

João Santos Filipe

A família Ma fez uma proposta para comprar 24 por cento do Novo Banco Ásia, num negócio em conjunto com o grupo de Hong Kong Well Link, que pretende adquirir outros 51 por cento do capital do banco de matriz portuguesa. A notícia foi avançada ontem pela Rádio Macau.

Segundo a mesma fonte a proposta conjunta em cima da mesa, que ronda os 175 milhões de euros, ou seja cerca de 14 mil milhões de patacas, está neste momento a ser analisada pela Autoridade Monetária de Macau. Este é um procedimento administrativo que faz parte dos mecanismos de regulação normais, uma vez que as transacções que envolvem o sector bancário não podem ser concretizadas sem o aval do regulador.

Para dar o “sim” ao negócio o organismo dirigido por Anselmo Teng vai ter em conta a idoneidade dos investidores, a origem dos fundos e a capacidade de gerir uma instituição financeira.

Se o negócio for concretizado, 25 por cento do capital do Novo Banco Ásia permanece nas mãos da empresa-mãe – o Novo Banco – que é actualmente controlado pelo Banco de Portugal. No entanto, essa percentagem de 25 por cento deverá ser igualmente vendida mais tarde, neste caso a investidores de Hong Kong.

O PONTO FINAL contactou Frederico Ma, membro da família, para confirmar a notícia, mas o mesmo afirmou “desconhecer” o negócio. Por sua vez, o presidente do Novo Banco Ásia, José Morgado, esteve incontactável ao longo de todo o dia de ontem. Finalmente, a AMCM recusou à Rádio Macau comentar “casos particulares”.

Empregos são para manter

No entanto, segundo o PONTO FINAL conseguiu apurar, continuam a decorrer as negociações entre o grupo Well Link com a AMCM para que o negócio possa ser finalizado.

Além disso, o grupo investidor não prevê a existência de despedimentos, sendo até mais provável que contrate mais pessoas para o banco. A Well Link está igualmente inclinada para a manutenção da actual direcção do Novo Banco Ásia.

Anteriormente a AMCM já tinha chumbado uma primeira proposta do grupo Well Link, o que levou um administrador do Novo Banco a deslocar-se a Macau, onde teve um encontro com Lionel Leong. Terá sido para contornar este chumbo que o grupo Well Link pretende a entrada da influente família Ma no negócio.

Na quarta-feira o Banco de Portugal publicou um comunicado no seu portal onde revelou que convidou o investidor Lone Star para o “aprofundamento das negociações”, no que diz respeito à venda da empresa-mãe do Novo Banco Ásia.

Além da proposta do fundo Lone Star, o Banco de Portugal recebeu também propostas de aquisição para a instituição dos também americanos Apollo e do fundo chinês Minsheng.