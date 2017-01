Ella Lei ataca demora do Governo na finalização da lista de imóveis protegidos

A deputada mostra-se preocupada com a actuação do Instituto Cultural no andamento dos trabalhos de classificação dos edifícios com valor patrimonial. Ella Lei Cheng I acusa o Executivo de protelar desnecessariamente a apresentação da primeira lista de imóveis que deverão ser protegidos pelo Governo.

A deputada Ella Lei Cheng I crítica o Executivo por estar a demorar mais de um ano a finalizar a primeira lista de 10 bens imóveis de Macau que deverão ser colocados sob protecção. Numa interpelação escrita, entregue na quarta-feira ao Governo, a deputada pede explicações sobre a demora do processo que se prolonga há mais de um ano.

“É incompreensível que o conteúdo da primeira lista de bens imóveis de Macau com valor patrimonial tenha sido atrasado para 16 de Dezembro de 2015 [o prazo inicial previa Maio de 2015]. Mas agora já passou um ano sobre o início dos procedimentos e o Governo ainda não terminou os trabalhos nem publicou o resultado da classificação como é exigido pela Lei”, escreve a deputada.

A parlamentar ataca depois o Governo por causa do trabalho desenvolvido pelo Instituto Cultural. Ella Lei acusa o organismo dirigido por Ung Vai Meng de não actualizar as informações relativas ao andamento do levantamento exaustivo do património cultural imóvel. A iniciativa, recorda a deputada, foi começado em 2014: “Até agora o Governo não revelou os últimos desenvolvimentos dos trabalhos nem a calendarização dos progressos da classificação. Neste sentido, apesar da Lei de Salvaguarda do Património Cultural ter entrado em vigor há quase três anos, ainda há muitos imóveis com valor cultural que não podem ser legalmente protegidos”, aponta Ella Lei.

Outro dos pontos focados é o facto da Lista do Património Cultural protegido não ser actualizada há mais de vinte anos: “A Lei de Salvaguarda do Património Cultural entrou em vigor há quase três anos, porém, o Governo não actualiza a Lista do Património Cultural há mais de 20 anos”, frisa.

Neste sentido – e com base nas crítica apontadas ao Executivo, nomeadamente ao Instituto Cultural, que é responsável por esta área – Lei Cheng I exige vários esclarecimentos: “O levantamento exaustivo do património com valor cultural começou em Maio de 2014. O Instituto Cultural já terminou todos os trabalhos necessários? Se não, porque é que isso não aconteceu? Quantos projectos é que já foram analisados?”, questionou o deputada.

“Porque é que o processo de classificação dos primeiros dez edifícios com valor cultural ainda não terminou, quando legalmente isso devia ter acontecido no prazo de 12 meses?”, continuou.

Por último, Ella Lei quer saber que medidas foram tomadas pelo Executivo para proteger o património existente com valor cultural que ainda não foi classificado.