O Corpo de Bombeiros foi chamado à Avenida da Amizade, no NAPE, para extinguir um pequeno incêndio que irrompeu na passagem subterrânea situada junto ao casino StarWorld. As chamas tiveram origem num curto-circuito numa caixa eléctrica situada no local. A CEM, que enviou uma equipa de peritos ao local, diz que na origem do incêndio terá estado um pico de tensão.

