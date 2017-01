Controlo rigoroso do número de veículos no território é necessário

A questão das políticas de controlo de veículos em Macau foi destacada por Cheang Kam Hong na primeira reunião do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários da Zona Norte do presente ano.

O membro do organismo declarou à emissora em língua portuguesa da Rádio Macau que considera necessário o controlo rigoroso do aumento do número de veículos no território e que o parqueamento caótico que se verifica na zona Norte da cidade deve ser rectificado, sugerindo a optimização do ambiente e das vias pedestres.