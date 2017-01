Chui salienta contributo importante da imprensa em português para o desenvolvimento de Macau

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, destacou o papel importante desempenhado pelos meios de comunicação social local em língua portuguesa e inglesa, num almoço que decorreu ontem e no qual marcaram presença os responsáveis pelos órgãos de comunicação social do território.

No encontro, Chui Sai On garantiu que as vantagens específicas das relações existentes entre Macau, a China e os Países de Língua Portuguesa vão continuar a ser maximizadas com o propósito de construir uma plataforma de serviços para a cooperação entre as três partes. O Chefe do Executivo reiterou que os órgãos de comunicação em língua portuguesa e inglesa dão um contributo importante para o desenvolvimento da RAEM.

Chui Sai On salientou também que “o Governo da RAEM respeita a liberdade de expressão dos residentes de Macau, respeita a liberdade de imprensa e de publicação e ouve as opiniões e as sugestões da imprensa e continuará a adoptar medidas de apoio destinadas aos trabalhos e à formação do sector, e a impulsionar as relações entre o Governo, a comunicação social e a população, proporcionando serviços informativos mais diversificados ao público, a fim de juntos contribuirmos para o desenvolvimento sustentável da RAEM”, lê-se no comunicado enviado às redacções pelo Gabinete de Comunicação Social.