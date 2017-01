Chan Meng Kam quer aposta na inovação e na tecnologia

O desenvolvimento e inovação no campo da tecnologia pode permitir a criação de uma indústria de grande valor em Macau e desempenhar um papel importante no suporte e promoção do desenvolvimento social e económico. Quem o diz é o deputado Chan Meng Kam, numa interpelação escrita que endereçou ao Governo no dia 28 de Dezembro em que questiona investimento actualmente feito no desenvolvimento tecnológico.

O deputado sustenta as suas críticas no que diz ser o cariz “retrógrado” da tecnologia em Macau. Apesar de os financiamentos providenciados pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) terem alcançado efeitos positivos na promoção da ciência em estabelecimentos de ensino “a transformação da tecnologia em indústria e a inovação tecnológica não são óbvias”, escreve o deputado.

A par dos apoios concedidos pelo FDCT, o deputado reconhece também a importância do Conselho de Ciência e Tecnologia, que concretiza trabalho de consultoria, mas interroga o Governo sobre a força das duas organizações. Chan Meng Kam não descarta a hipótese de propor a criação de um novo organismo que se dedique à promoção da inovação científica e tecnológica do território.

Na interpelação que dirige ao Executivo, o deputado estabelece a comparação entre Macau, a China Continental e Hong Kong, salientando a expansão que se verifica nas geografias vizinhas e como elas “providenciaram oportunidades ao desenvolvimento”.

No caso específico de Hong Kong, Chan explica que, “no ano passado, (…) foi estabelecido um Gabinete de Tecnologia e Inovação para reforçar o apoio à manutenção de recursos humanos qualificados nas áreas da inovação e tecnologia e o fomento do desenvolvimento de indústrias manufactureiras de alta qualidade”.

“De que forma o Governo pode desempenhar um forte papel de complementaridade relativamente a Hong Kong, Guangdong e outras províncias e cidades da China Continental e cooperar inteiramente no âmbito dos equipamentos e investigação científica de forma a, conjuntamente, aprofundar o mercado e exercer um efeito sinergético?”, questionou o deputado na interpelação. Chan Meng Kam remata a intervenção com uma crítica em jeito de lamento: “Parece que o Governo ainda não percebeu o papel preponderante da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento da economia”.