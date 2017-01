Chaminé do restaurante Ka Nin Wa incendiou-se

A chaminé do restaurante Ka Nin Wa, na Avenida Horta e Costa, incendiou-se ontem à noite, por volta das 22 horas, levando à retirada de 15 pessoas do edifício. Apesar do susto, de acordo com a informação da emissora em língua chinesa da TDM, não houve feridos nem foi necessário transportar ninguém para o hospital.

De acordo com as investigações iniciais, o Corpo de Bombeiros de Macau acredita que as altas temperaturas na chaminé tenham levado a que as manchas de óleo acabassem por se incendiar, originando o fogo.

Durante o incêndio foram vários os residentes dos edifícios vizinhos que se queixaram do fumo, tendo saído dos seus edifícios. Mas depois de uma ronda aos prédios o Corpo de Bombeiros concluiu que o incêndio não se propagou além do edifício onde está situado o Restaurante Ka Nin Wa.