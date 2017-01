O Executivo vai ter de se explicar no hemiciclo na sequência do chamado “caso Sónia Chan”. Ng Kuok Cheong e Pereira Coutinho vão explorar, na próxima ronda de interpelações orais na Assembleia Legislativa, uma ideia comum. Os dois deputados querem que a Secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, seja responsabilizada por ter ligado a Ho Chio Meng, antigo procurador do Ministério Público, a recomendar um familiar para um emprego.

