Aumento das tarifas de re-inspecção de veículos devia ser gradual

O novo regulamento “Valores-limite de emissão de gases de escape poluentes dos veículos em circulação” vai ser implementado a partir do próximo mês de Julho, coincidindo com a inspecção obrigatória anual de veículos.

De acordo com a informação avançada pelo presidente da Associação Geral dos Empregados do Ramo de Transporte de Macau, Chio Pou Wan, algumas empresas de veículos motorizados introduziram equipamentos para detectar os níveis do gás de escape nas viaturas, mas, caso o dono não esteja disposto a pagar valores mais elevados de manutenção, vai ser difícil evitar que o veículo passe na inspecção e que, portanto, seja submetido a um novo escrutínio.

O dirigente disse à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que, no território, muitas das empresas de motorizadas são capazes de conferir se os gases emitidos estão em conformidade com os padrões de inspecção.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos dos Transportes (DSAT) aumentou as tarifas para a re-inspecção dos carros privados e dos motociclos cujos valores que situam acima das 4000 e das 2000 patacas, respectivamente. Chio Pou Wan assumiu concordar com o ajustamento, mas não com o aumento tão elevado nem com o facto de o Governo não ter consultado os cidadãos antes da implementação. De acordo com o dirigente, justificava-se um aumento gradual das taxas cobradas.