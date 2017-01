Associação dos Profissionais de Motociclos de Macau pede anulação das novas regras de remoção de veículo

Membros da Associação dos Profissionais de Motociclos de Macau deslocaram-se ontem à sede do Governo para proceder à entrega de uma petição na qual pedem que sejam anuladas as alterações implementadas nas tarifas de remoção dos veículos estacionados de forma irregular, bem como as restantes modificações a aplicar no sector dos transportes.

O presidente da associação, Lei Chong Sam, disse à emissora em língua portuguesa da Rádio Macau que, antes da divulgação do novo ajustamento dos preços, o Governo não realizou qualquer consulta pública e, por isso, pode ser difícil que a população aceite, a curto prazo, as medidas agora em vigor.

Tal como o PONTO FINAL noticiou no passado mês de Dezembro, o Governo anunciou a realização de mais de um milhar de obras nas estradas do território no decorrer deste ano, e Lei Chong Sam salientou em declarações à Rádio Macau que a qualidade do serviço de autocarros públicos não foi melhorada, o que poderá implicar que os motociclos se tornem o meio de transporte mais fiável para os cidadãos de Macau.