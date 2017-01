Antigo dirigente do Instituto Cultural foi ontem ouvido em tribunal

O processo judicial que envolve o antigo chefe do Departamento do Património Cultural do Instituto Cultural de Macau, Cheong Cheok Kio, teve ontem mais uma sessão, com o antigo dirigente a ser ouvido no Tribunal Judicial de Base.

Suspeito de atribuir, em 2007, uma empreitada de design por adjudicação directa a uma empresa na qual a sua mulher possuía acções, Cheong responde pelo crime de participação economia em negócio. À entrada no tribunal, o antigo dirigente não respondeu a quaisquer questões endereçadas pelos jornalistas, proferindo apenas um “obrigado”, noticiou ontem a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Recorde-se que o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) recebeu uma denúncia relativamente ao caso em 2015, tendo-o tornado público no mesmo ano.