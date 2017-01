Wong Sio Chak louvou dedicação de Pun Su Peng

O director da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança vai-se aposentar brevemente, mas antes do adeus à vida activa, Pun Su Peng viu o contributo dado à organização dos serviços de polícia do território reconhecido pelo titular da pasta da Segurança.

Num despacho ontem publicado em Boletim Oficial, Wong Sio Chak assina um voto de louvor em que sublinha o compromisso assumido por Pun na melhoria dos serviços logísticos das Forças de Segurança do território e aplaude a forma como o ainda dirigente conduziu os seus subordinados à superação de algumas das dificuldades com que as Forças de Segurança se depararam ao longo dos últimos anos. Wong Sio Chak refere ainda que Pun Su Peng conduziu um trabalho incansável no sentido de modernizar as forças policiais do território, tanto a nível tecnológico, como ao nível da gestão de recursos humanos.

De uma forma geral, considera o secretário para a Segurança, Pun contribuiu para a melhoria dos serviços prestados pelas Forças de Segurança de Macau, pelo que o trabalho desenvolvido pelo dirigente é digno de reconhecimento, sublinha Wong Sio Chak.