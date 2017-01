Visitantes vão passar a declarar numerário e objectos negociáveis ao entrarem na RAEM

O director-geral dos Serviços de Alfândega, Alex Vong, foi quem apresentou ontem a nova proposta de Lei de controlo do transporte fronteiriço de numerário e de objectos negociáveis, um diploma que prevê que quem visite o território tenha de declarar dinheiro ou bens com valor igual ou superior a 120 mil patacas. Os contornos da legislação foram ontem apresentados na Assembleia Legislativa, em sessão plenária, e no entender do Executivo deixam bem patente o compromisso do Governo para com o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

A proposta foi aprovada na generalidade, mas o diploma suscitou dúvidas aos deputados da Assembleia Legislativa, sobretudo no que respeita à liberdade de entrada e saída de capitais que sempre vigorou no território: “Macau é uma cidade de apostas e muitos visitantes levam consigo numerários. Isto pode afectar gravemente o sector do jogo”, assinalou o deputado Fong Chi Keong, referindo-se ao facto de, em Macau e em Hong Kong, se destacar o uso de numerário e vingar a questão da protecção dos dados pessoais.

Na resposta a Fong Chi Keong, Alex Vong Iao Lek explicou que a nova lei não é mais do que uma formalidade já praticada em grande parte de outras jurisdições: “A proposta de Lei regulamenta a declaração da quantia à entrada e não vamos perturbar todo o processo da entrada do viajante na RAEM. Se houver interpelação do pessoal da alfândega, o visitante só tem de declarar o valor [que apresenta consigo]”.

O responsável acrescentou ainda que haverá uma “regulamentação da base de dados” e que o Governo vai “recorrer a diversas agências de viagem, embarcações e companhias de aviação e [de transportes] via terrestre para divulgar e para que o turista esteja ciente que, sendo uma cidade internacional, estas medidas fazem sentido”.