Diplomatas de todo o mundo, uni-vos: O ministro dos Negócios Estrangeiros do Executivo português, Augusto Santos Silva, discursa durante a edição de 2017 do Seminário Diplomático, em Lisboa. A iniciativa reúne na capital portuguesa embaixadores e cônsules espalhados um pouco por todo o mundo. O Embaixador de Portugal na República Popular da China recebeu durante o evento o Prémio para o Diplomara Económico do Ano. NUNO FOX/LUSA

