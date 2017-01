Restaurante tailandês na origem de três casos de gastroenterite

A detecção de uma situação suspeita de gastroenterite colectiva de origem alimentar foi reportada à Direcção dos Serviços de Saúde pelo Posto de Urgência das Ilhas do Centro Hospitalar Conde de São Januário. Três pessoas – dois homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 26 e os 35 anos recorreram aqueles serviços depois de terem adquirido duas caixas de comida de um restaurante tailandês, situado no Edifício Jardim de Wao Bao, na Taipa.

O Centro de Segurança Alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) enviou técnicos ao local para investigar e acompanhar o incidente. Os funcionários do IACM encontraram vários elementos que não vão ao encontro das normas de segurança e higiene alimentar, nomeadamente comida mantida demasiado tempo à temperatura ambiente. Os inspectores descobriram ainda que a temperatura do armazenamento refrigerado não era a ideal. O IACM exigiu ao restaurante a melhoria das instalações.