Polícia Judiciária apela a maior cooperação no combate ao crime

A União Geral das Associações dos Moradores de Macau, em parceria com vários departamentos do Governo, vai organizar este domingo um conjunto de actividades comunitárias, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O programa tem lugar no parque do mercado do Iao Hon entre as 14h30 e as 17h30 e tem como propósito aumentar a consciencialização face à prevenção de incêndios, prevenção de roubo e prevenção da fraude. De acordo com a mesma estação, a Polícia Judiciária afirmou que a o número de roubos desceu em Macau, mas alertou para a proximidade do Ano Novo Chinês. A polícia de investigação apelou à população para que aumente a cooperação com as forças de segurança no combate ao crime. Entretanto, o Corpo de Polícia de Segurança Pública vai iniciar na próxima semana as precauções de segurança de Inverno e melhorar as patrulhas nos pontos negros do crime durante o Ano Novo Chinês.

