Ho Chio Meng nega burlas e defende que agiu à semelhança do Executivo

O ex-Procurador negou as acusações de burla devido à entrega das obras na residência oficial sempre às mesmas empresas. Ho Chio Meng deu o exemplo do Governo, que diz fazer o mesmo com a sua Sede.

João Santos Filipe

O ex-Procurador negou ontem em tribunal que o facto de entregar os contractos por ajuste directo para obras de remodelação, reparação e aquisição de equipamentos para a residência oficial do procurador à mesma empresa seja um indício de crime. Na primeira sessão do julgamento do ex-Procurador após a pausa de Natal e Ano Novo, Ho Chio Meng apontou o exemplo da Sede do Governo, cujas obras têm sido realizadas desde 2000 por uma mesma empresa.

Ho Chio Meng não apontou o nome da empresa em causa nem do proprietário, mas a companhia em causa pertence ao empresário e deputada da Assembleia Legislativa, Fong Chi Keong: “Acho que o facto dos prestadores de serviços serem sempre os mesmos é aceitável e lógico. Também no passado o Governo da RAEM respondeu a uma interpelação de um deputado sobre o facto as obras na sede do Governo ficarem sempre a cargo da mesma companhia”, começou.

“É uma questão de segurança, confidencialidade e de garantia de qualidade do serviço. Não se pode comparar as obras numa residência oficial com as obras das instalações onde funcionam outros serviços. Isso é lógico”, acrescentou.

Nesta altura, o ex-Procurador respondia sobre 252 adjudicações em obras de decoração e reparações diversas que terão, segundo o Ministério Público, resultado em 4 crimes de burla qualificada de valor consideravelmente elevado, 23 crimes de burla qualificada de valor elevado, 92 crimes de burla e 133 crimes que o tribunal vai decidir se são de participação económica em negócio ou abuso de poder.

Segundo a versão da acusação, Ho Chio Meng terá gasto um total de 21,9 milhões de patacas com estes trabalhos e obtido benefícios no valor de 5,5 milhões de patacas.

“Arrependimento”

Ontem ainda, Ho Chio Meng declarou-se inocente de três crimes de burla qualificada de valor elevado e 98 crimes de burla relacionados com encomenda de equipamentos informáticos. Segundo o Ministério Público, a prática destes crimes resultaram em 101 adjudicações e geraram benefícios de cerca de 638 mil patacas.

Nesta altura, o ex-Procurador mostrou-se mesmo arrependido de ter assinado um contrato sobre o qual está acusado de ter obtido um benefício de 114 patacas, apesar de ser uma das exigências do seu cargo: “Eu leio a acusação e até me arrependo de ter assinado estes contratos, apesar de serem uma das minhas funções. Eu não preciso de passar por todos estes papéis e assinaturas para ter um ganho de 114 patacas”, defendeu.

Sobre algumas das quantidades mais pequenas contestadas por Ho Chio Meng, o juiz Sam Hou Fai sublinhou que até burlas com o valor de 50 patacas podem ser consideradas crime.

Ho Chio Meng responde em tribunal pela alegada prática de 1536 crimes.