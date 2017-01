O Governo, através do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, vai realizar a partir deste mês e até Março 14 sessões de esclarecimento sobre as opções para os alunos estudarem no exterior. As sessões vão ser realizadas na maior parte em cantonês, são gratuitas, e vão contar com representantes do Interior da China, Portugal, Canadá, Japão e outras países.

A primeira sessão realiza-se no dia 14 e as inscrições já estão abertas, podendo ser realizadas no site da GAES.