Governo justifica novas taxas de remoção de veículos

O director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Lam Hin San, diz que o ajustamento das tarifas relativas à remoção de veículos em estacionamento abusivo é razoável. O responsável diz que os aumentos se destinam apenas a cobrir o custo do processo. A entrada imediata em vigor das novas regras teve por objectivo único evitar situações continuadas de abuso.

O Gabinete do Porta-voz do Governo da RAEM organizou ontem, na sede do Executivo, uma conferência de imprensa com o propósito de explicar a súbita e exponencial subida dos preços das tarifas de remoção de veículos em estacionamento abusivo. Lam Hin San, director da Direcção de Serviços de Assuntos de Tráfego, defendeu a razoabilidade do aumento, justificando as novas taxas com a necessidade do Governo recuperar os gastos com a recolha dos veículos infractores.

O carácter súbito da medida apanhou de surpresa uma boa parte da população, mas no entender do responsável da DSAT a altura é a ideal. Lam diz que o encarecimento dos preços teve também por objectivo colocar cobro a situações continuadas de abuso.

“A medida não foi, de modo algum, tomada da noite para o dia. Desde 2013 que temos vindo a fazer estudos sobre esta matéria e a analisar vários cenários teóricos”, explicou o dirigente.

Lam Hin San diz que outro tipo de tarifas têm sido actualizadas com frequência, sem que tenham suscitado um mesmo nível de contestação. O director da DSAT está convicto que a medida pode contribuir para que o desígnio da utilização mais racional dos espaços de estacionamento seja alcançado. O dirigente está convicto de que a população do território vai acabar por compreender o carácter imperioso da medida.

Com a entrada em vigor das novas regras, o custo de remoção de veículos aumentos entre 400 e 1233 por cento, com as viaturas pesadas a serem as mais penalizadas. a tarifa a pagar pela recolha de um camião, por exemplo, era até ao final da semana passada de 450 patacas, sendo agora de seis mil.

Lam Hin San explicou ainda que as taxas de remoção de veículos já não eram ajustadas há 19 anos, numa opção que ao longo do tempo esteve na origem de um avolumar de despesas por parte do Executivo. Com o aumento das tarifas, o Governo quer recuperar algum do dinheiro dispendido na remoção dos veículos estacionados de forma irregular. Lam Hin San garante que nem o Governo, nem as empresas prestadoras de serviços vão fazer dinheiro com a entrada em vigor das novas regras.

O director da DSAT sublinha que o Executivo tem vindo a perder dinheiro ao longo dos anos com o processo de recolha de viaturas estacionadas de forma irregular e, apesar dos aumentos agora anunciados, a tendência deve manter-se, até porque os custos administrativos e processuais do aluguer de um reboque para remoção e transporte de viaturas supera os valores agora apresentados pelo Executivo.

O Comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Leong Man Cheong, revelou durante a conferência de imprensa de ontem que nos três primeiros dias do ano, a polícia bloqueou um total de 44 veículos que estavam a ocupar de forma irregular outros tantos espaços de estacionamento. O responsável reafirmou o compromisso da Polícia de Segurança Pública em combater o estacionamento ilegal e deixou a garantia de que a contestação às novas regras não vai afectar “a direcção e a intensidade” com que as forças de segurança se propõem libertar os recursos públicos utilizados de forma indevida.

Em declarações à emissora em língua chinesa da TDM, o secretário para os Transportes e Obras Públicas defendeu que as novas tarifas não correspondem a uma agravamento da penalização, mas sim a um ajustamento das taxas cobradas. Raimundo do Rosário diz que a nova política de remoção de veículos faz parte de um plano geral de melhoria do sistema de transportes do território que deverá passar também pelo ajustamento dos serviços prestados por táxis e autocarros.