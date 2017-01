Empresas privadas removeram 871 veículos entre Janeiro e Novembro de 2016

Foram 871, os veículos removidos entre Janeiro e Novembro de 2016 pelas empresas privadas que exploram o estacionamento na via pública ou os parques de estacionamento que integram os espaços públicos concessionados a entidades terceiras. A informação foi avançada ontem pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego ao PONTO FINAL.

De acordo com DSAT – que cita o Regulamento do Serviço Público de Parques de Estacionamento – a entidade que explora os locais de estacionamento “deve remover os veículos abusivamente estacionamentos”, podendo pedir à Polícia de Segurança Pública que bloqueie os veículos estacionados abusivamente.

São igualmente estas entidades que recebem o pagamento das taxas, que foram agora aumentadas pelo Chefe do Executivo, devendo declarar e retribuir as mesmas ao Governo.

Este é um esquema adoptado à semelhança do que acontece com as tarifas dos parques de estacionamento e que foi fortemente atacado pelo Comissariado Contra a Corrupção no ano passado, que acusou a DSAT de não saber os valores verdadeiramente auferidos pelas entidades que gerem esses espaços.

Ainda de acordo com os dados fornecidos ao PONTO FINAL pelo Governo, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego removeu, no ano passado, 6793 veículos motorizados que se encontravam estacionados de forma irregular. Destes veículos, a DSAT recebeu a autorização para em 3515 “proceder ao cancelamento da matrículas”, sendo que em outros 3232 verificou-se o abandono dos mesmos. Foram igualmente detectados 46 casos de estacionamento abusivo nos parques de estacionamento da tutela da DSAT.

Num despacho assinado pelo Chefe do Executivo, o Governo decidiu actualizar várias multas por estacionamento ilegal a partir do início deste ano. A medida levou à organização de uma manifestação no próximo domingo, com concentração às 14h00 na Praça Tap Seac, que conta com o apoio da Associação de Trabalhadores da Função Pública de Macau e dos deputados José Pereira Coutinho e Leong Veng Chai, da Associação de Auto-ajuda dos Trabalhadores de Macau e Associação Power of the Macao Gaming.