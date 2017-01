Deputados recusam debater sufrágio directo para a eleição do Chefe do Executivo

Vinte e seis votos contra e apenas quatro a favor. O hemiciclo brindou com um “não” rotundo a proposta, apresentada por Ng Kuok Cheong, de debater o método de eleição do Chefe do Executivo. O deputado pró-democrata defendia que o Chefe do Governo devia ser escolhido por sufrágio universal em 2019, mas os restantes deputados do hemiciclo nem sequer querem ouvir falar da possibilidade.

A Assembleia Legislativa chumbou ontem uma proposta para debater o método de eleição do chefe do Executivo, com vista à sua escolha por sufrágio universal em 2019.

Sem qualquer intervenção, a proposta sobre um debate de interesse público, apresentada pelo deputado Ng Kuok Cheong, foi rejeitada com 26 votos contra e apenas quatro a favor – incluindo o proponente, o seu colega de bancada, Au Kam San, e os deputados Pereira Coutinho e Leong Veng Chai – todos eleitos por sufrágio universal.

A iniciativa tinha como objectivo debater a necessidade de o chefe do Executivo dar início, quanto antes, à reforma do sistema político e procurar concluir, atempadamente, o processo para permitir concretizar, em 2019, a eleição por sufrágio directo, permitindo aos residentes elegerem o líder do Governo com o seu voto.

O chefe do Executivo, recorde-se, é eleito por um colégio composto por 400 membros de diferentes sectores, ao passo que apenas 14 dos 33 deputados são eleitos pela população, 12 indirectamente pelas associações e os restantes sete nomeados pelo chefe do Executivo.

Outra proposta de debate de interesse público, sobre a localização da nova Biblioteca Central, da autoria da deputada Song Pek Kei, também eleita por sufrágio universal, foi aprovada com 22 votos a favor, dois contra e três abstenções.

A Biblioteca Central, que irá ocupar o edifício do antigo tribunal, no coração da cidade, vai custar pelo menos 900 milhões de patacas, tem sido tema recorrente – incluindo na própria Assembleia Legislativa, onde foi feita, aliás, em Outubro, uma apresentação por parte do Governo – precisamente por causa da localização e devido ao orçamento.

Antes de se pronunciarem sobre as duas propostas de debate, os deputados aprovaram na generalidade, por unanimidade, quatro diplomas naquele que foi o primeiro plenário do ano. A proposta de alteração ao Código Penal, que versa sobre os crimes relativos à liberdade e autodeterminação sexual, foi a primeira a ser aprovada pelo hemiciclo.

O diploma prevê três novos crimes, como o de importunação sexual, semipúblico, o qual vem criminalizar comportamentos de “ofensa indecente” que impliquem contactos físicos de natureza sexual e também prevê uma maior protecção dos menores, ao introduzir o crime de recurso à prostituição de menor e o de pornografia de menor, ambos de natureza pública, ou seja, não dependem de queixa por parte da vítima (ver página 3).

O hemiciclo aprovou ainda a proposta de lei que obriga à declaração nas fronteiras do transporte de dinheiro ou instrumentos negociáveis ao portador no valor igual ou superior a 120 mil patacas diploma que visa responder a uma das 40 recomendações no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo emitidas pelo Grupo de Acção Financeira.

Aprovada foi também uma alteração ao Regime das Carreiras dos Funcionários Públicos, a “primeira” de duas fases de uma reforma geral, com as mexidas em causa a incluírem por exemplo, a alteração dos índices das carreiras de controlador de tráfego marítimo, de topógrafo e hidrógrafo.

Por fim, o hemiciclo deu luz verde a um diploma para extinguir o Gabinete Coordenador de Segurança e integrar nos Serviços de Polícia Unitários uma nova atribuição de protecção civil.