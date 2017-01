O Chefe do Executivo, Chui Sai On, almoçou ontem com os responsáveis pelos órgãos de comunicação social em língua chinesa e elogiou o contributo destes para o desenvolvimento de Macau.

Fernando Chui Sai On comprometeu-se igualmente a respeitar a liberdade de imprensa e de publicação, garantindo ir continuar a apoiar a comunicação social do território.

O Chefe do Executivo afirmou igualmente que vai empenhar-se em impulsionar as relações entre o Governo, meios de comunicação social e a população.