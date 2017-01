A deputada Chan Hong quer que o Governo invista mais tempo e recursos na prevenção do cyberbullying. A parlamentat e presidente da Associação de Educação de Macau deu a conhecer no hemiciclo as conclusões de um estudo que dá conta que a percentagem de vítimas de cyberbullying é entre os mais jovens de 86 por cento e a de agressores de 82 por cento.

De acordo com a análise citada por Chan Hong, os valores apurados em Macau são superiores aos registados em Cantão, Hong Kong, Taiwan e Singapura.